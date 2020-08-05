Немецкие исследователи рассказали, что некоторые лекарства могут спровоцировать острый гастрит
5 августа 2020, 17:08[ «Аргументы Недели» ]Источник: Мои года
Врачи-гастроэнтерологи рассказали,что гастрит бывает не только от неправильного питания, и речь идет в первую очередь о нестероидных противоспалительных препаратах, а также о лекарствах, в которых есть ацетил.
Специалист также отметил, что алкоголь крайне негативно воздействует на слизистую оболочку желудка. При этом он подтвердил, что употребление кофе в умеренных количествах не имеет ничего общего с воспалением слизистой желудка.
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