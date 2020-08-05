Заболеваемость астмой у подростков города Москвы увеличилась почти на треть

Аргументы Недели → Здоровье 13+

5 августа 2020, 16:59 [ «Аргументы Недели», Мария Шарковская ]

Фото: соцсети

Здоровье населения – это показатель качества окружающей среды. Загрязнения проявляются в первую очередь в экологически зависимых заболеваниях, таких как онкологические, аллергические, болезни дыхательных путей, выкидыши и врожденные пороки развития.

В докладе РАН за 2018 год сказано, что «…заболеваемость астмой в 2015-м по отношению к 2011 году увеличилась у всех групп населения города Москвы: у детей на 9,1 %; у подростков - на 27,3%; у взрослых – на 33,3%». Прослеживается связь заболеваемости детей с химическим составом почв и снеговой пыли. По данным исследований ФГУП «ИМГРЭ» свинец влияет на повышение заболеваемости эндокринной и иммунной систем. Стронций, барий, марганец, медь и цинк влияют на уровень заболеваний органов дыхания и врожденных аномалий. Хром влияет на статистику заболеваний органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и на появление новообразований. Выявлено также, что на здоровье населения влияет не только избыток содержания токсичных веществ в почвах и в воздухе, но и недостаток биологически активных химических элементов. Ученые считают, что санитарные нормы предельно допустимой концентрации (ПДК) необходимо пересматривать и определять не только верхний, но нижний допустимый уровень.

Читать статью полностью: Загрязненная окружающая среда приводит к повышению заболеваемости детей