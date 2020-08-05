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Загрязненная окружающая среда приводит к повышению заболеваемости детей

, 10:06 [ «Аргументы Недели», ]

Загрязненная окружающая среда приводит к повышению заболеваемости детей
Фото: соцсети

Экологическая проблема в Усолье-Сибирском должна стать отправной точкой для решения объемной задачи предотвращения загрязнения окружающей среды и охраны здоровья населения России. Ученые указывают на глубину экологического бедствия в масштабах всей страны. В первую очередь государство должно выработать меры в отношении промышленных предприятий, для предотвращения распространения технологических токсичных элементов за пределы промышленных зон.

Город Усолье-Сибирское сейчас у всех на устах. А причина в том, что он признан самым экологически неблагополучным в России. Здесь, по данным, опубликованным в ТАСС - «концентрация ртути в атмосферном воздухе превышена в 367 раз, бензола — в 5,2 раза. В сточных водах ПДК ртути превышена в 33 тыс. раз, нефтепродуктов — в 3 тыс. раз, железа — в 190 раз, меди — в 22 раза, фосфатов — в 5 тыс. раз». Источником загрязнения является заброшенный завод «Усольехимпром», где за долгие годы накопилось порядка 1200 т ртути и большое количество других токсичных веществ. На территории неработающего предприятия находятся 24 проржавевших емкости, наполненные неизвестным жидким веществом, которое может в любой момент пролиться наружу.

Ранее, в 2019 году глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила прессе, что необходима рекультивация территории предприятия «Усольехимпром», на котором хранится огромное количество ртутьсодержащих остатков, а в корпусах завода находятся емкости с химически опасными веществами. «В корпусах завода хранятся емкости с химически опасными веществами, часть из них находится под давлением. Что там — никто не знает. В скважины, из которых когда-то выбрали солевой раствор, закачали нефтеотходы», — в частности сказала она.

Завод «Усольехимпром» основали в 1933 году. Через двадцать лет выяснилось, что в семьях жителей города и работников этого предприятия рождаются дети-инвалиды, в основном с серьезными проблемами опорно-двигательного аппарата. В 1957 году для них была создана специальная школа, сейчас это ГОКУ «Санаторная школа-интернат №4», выполняющая две программы оздоровления по направлениям «Ортопедия» и «Фтизиатрия». «Усольехимпром» был поставщиком легковоспламеняющегося и высокотоксичного эпихлоргидрина, а затем эпоксидно-диановой смолы. В 2017 году завод обанкротился, его площадки и корпуса заброшены. Но его территория загрязнена настолько, что местные ее называют «сибирский чернобыль».
После закрытия завод стал доходным местом для расхитителей металлов. А в июне 2018 года неизвестные, вероятно в поисках металлов, перевернули цистерну с хлором. Это токсичное вещество попало в атмосферу. Химикаты, нефтепродукты и другие токсичные вещества, находящиеся на заводе в затампонированных скважинах и ржавых цистернах, из-за деятельности копателей периодически попадают в воду. Но это еще не все. По свидетельству очевидцев, ртуть разлита по всей территории завода, небольшие лужи ртути можно обнаружить на некоторых площадках предприятия. Руководитель инициативной группы «Эко-Ангарск» Михаил Новиков пояснил прессе: «Сама металлическая ртуть, может, и не так опасна, а вот ее пары серьезно воздействуют на головной мозг. В частности, происходит энцефалопатия, то есть структурное поражение головного мозга с сопутствующими заболеваниями нервной системы».

Заместитель генерального директора «Северные изыскания», кандидат геолого-минералогических наук Александра Попова отметила, что завод стоит на берегу одной из крупнейших водных артерий страны - реки Ангары. Загрязняющие вещества с поверхностным и подземным стоком с легкостью поступают в реку. И из чистейшей реки, вытекающей из Байкала, Ангара на первых ста пятидесяти километрах превращается в угрозу для всего живого. Крупных населенных пунктов на берегах реки не так много, например Братск, но общая ее протяженность в 1780 км и впадает она в Енисей. И еще неизвестно, как далеко уже распространилось загрязнение, и где его можно проследить: в воде, в донных и береговых отложениях, в рыбе, околоводных обитателях и растениях.

В конце июля сего года президент России Владимир Путин поручил правительству за три месяца подготовить план по очистке территории завода «Усольехимпром». Охрана этого предприятия в оперативном порядке доверена Росгвардии. Минобороны РФ направило в Усолье-Сибирское подразделение войск РХБЗ для начала работ по очистке загрязненных площадей. Есть надежда, что этот город будет спасен, или хотя бы приведен в состояние, при котором допустимо проживание в нем людей. Но как быть с другими городами и весями нашей необъятной родины, где ситуация также находится за пределами нормы в экологическом плане? Кстати, принятые в России предельно допустимые нормы концентрации вредоносных веществ необходимо пересмотреть, об этом уже давно говорят российские ученые.

Здоровье населения – это показатель качества окружающей среды. Загрязнения проявляются в первую очередь в экологически зависимых заболеваниях, таких как онкологические, аллергические, болезни дыхательных путей, выкидыши и врожденные пороки развития. В докладе РАН за 2018 год сказано, что «…заболеваемость астмой в 2015-м по отношению к 2011 году увеличилась у всех групп населения города Москвы: у детей на 9,1 %; у подростков - на 27,3%; у взрослых – на 33,3%». Прослеживается связь заболеваемости детей с химическим составом почв и снеговой пыли. По данным исследований ФГУП «ИМГРЭ» свинец влияет на повышение заболеваемости эндокринной и иммунной систем. Стронций, барий, марганец, медь и цинк влияют на уровень заболеваний органов дыхания и врожденных аномалий. Хром влияет на статистику заболеваний органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и на появление новообразований. Выявлено также, что на здоровье населения влияет не только избыток содержания токсичных веществ в почвах и в воздухе, но и недостаток биологически активных химических элементов. Ученые считают, что санитарные нормы предельно допустимой концентрации (ПДК) необходимо пересматривать и определять не только верхний, но нижний допустимый уровень.

Еще одно крупное исследование по данной тематике было проведено под эгидой РАН в Саранске, где наблюдается интенсивное загрязнение производственной и окружающей среды широким спектром химических элементов. Выявлено, что обогащенная цинком, кадмием и другими токсичными металлами технологическая пыль собирается одеждой и обувью рабочих на заводах и затем переносится в жилые помещения, где вредные элементы попадают в организм детей. Концентрация токсичных элементов приводит к тяжелым заболеваниям. Этот риск типичен для многих российских промышленных городов и требует дальнейшего изучения. Уже сейчас ясно, что на всех заводах необходима организация специального санитарного контроля и выполнение соответствующих мероприятий, направленных на ликвидацию источников загрязнения. Необходимы также внедрения специальных программ обследования членов семей рабочих, контактирующих в производственных условиях с вредными веществами.

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