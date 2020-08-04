Названы опасные свойства КТ

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4 августа 2020, 14:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: прием у врача, pixabay.com

Бывший главный санитарный врач РФ, доктор медицинских наук, депутат Госдумы Геннадий Онищенко предупредил, что лучевая нагрузка при компьютерной томографии очень высокая, поэтому не стоит делать ее часто и без назначения специалиста.

«Его так разрекламировали, настолько люди в это КТ верят … У этого COVID где-то 40% вообще бессимптомные течения. Он не болеет, никаких признаков нет. Есть эта (КТ) нагрузка, и она очень высокая, надо с ней быть поосторожней... мы будем надеяться, что в будущем мы будем совершенствовать и формы лечения, и более осторожно относиться к такого рода исследованиям», - пояснил он.

Онищенко призвал граждан искать другие методы диагностики и посмотреть на необходимость КТ. Он отметил, что не стоит при заражении тем же коронавирусом сразу идти в платную клинику и делать снимок: «Обращайтесь к врачу и врач вам все назначит».