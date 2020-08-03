Пульмонолог дала советы по восстановлению легких после коронавируса

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3 августа 2020, 20:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Доктор Питер

ходьба, фото: pixabay.com

Существует несколько способов восстановить легкие после коронавируса, но некоторые советы могут быть опасны. Об этом рассказала заведующая пульмонологическим отделением №1 Городской больницы №2 Ирина Крошкина.

После перенесенной болезни не стоит надувать шарики, потому что это сильно напрягает легкие. Также пульмонолог не рекомендует делать масляные ингаляции для «обеззараживания» бронхов.

Крошкина советует ходьбу на свежем воздухе пешком или с палками в комфортном темпе с последующим увеличением маршрута и интенсивности ходьбы. Также можно дуть через соломинку в воду, создавая сопротивление на выдохе. «Делаете медленный вдох, считая до четырех, а потом выдыхаете через соломинку – выдох должен быть в 1,5 раза длиннее вдоха. Считать надо уже до шести», — объяснила пульмонолог.

Главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что пациенты с ослабленным иммунитетом, но получающие химеотерапию для лечения онкологических заболеваний, легче переносят новую коронавирусную инфекцию.