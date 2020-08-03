Доктор медицинских наук рассказал о наиболее полезной каше

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3 августа 2020, 09:13 [ «Аргументы Недели» ]

овсяные хлопья, pixabay.com

Доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в рамках разговора с журналистами рассказал о наиболее полезной для здоровья каше. По словам эксперта, наилучший тип данного блюда определяет возраст человека.

Гинзбург отметил, что манная каша быстро повышает уровень сахара в крови, что не слишком хорошо хорошо для взрослых, однако неплохо для детей, поскольку это заставляет их мозг лучше работать, что в свою очередь положительно влияет на учебу.

Доктор медицинских наук в беседе с Радио Sputnik заметил, что для людей старше 50 лет по всем позициям "выигрывает" овсянка. Дело в том, что сахар после употребления этого вида каши подскакивает не так резко, кроме того, в ней больше пищевых волокон и пребиотического действия.