Доктор медицинских наук рассказал о наиболее полезной каше
3 августа 2020, 09:13[ «Аргументы Недели» ]
Доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в рамках разговора с журналистами рассказал о наиболее полезной для здоровья каше. По словам эксперта, наилучший тип данного блюда определяет возраст человека.
Гинзбург отметил, что манная каша быстро повышает уровень сахара в крови, что не слишком хорошо хорошо для взрослых, однако неплохо для детей, поскольку это заставляет их мозг лучше работать, что в свою очередь положительно влияет на учебу.
Доктор медицинских наук в беседе с Радио Sputnik заметил, что для людей старше 50 лет по всем позициям "выигрывает" овсянка. Дело в том, что сахар после употребления этого вида каши подскакивает не так резко, кроме того, в ней больше пищевых волокон и пребиотического действия.
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