Врач рассказал, какие симптомы указывают на гепатит B

Медик, заведующий научно-исследовательским отделом инновационной терапии Первого МГМУ имени Сеченова Чавдар Павлов поделился, какие симптомы свидетельствуют о заболевании пациента гепатитом B.
Врач отметил, что на ранней стадии специфических симптомов не бывает, они проявляются позже — это увеличение объема живота или отеки на ногах.
Точно определить наличие вируса гепатита B поможет анализ крови — полимеразная цепная реакция на возбудитель этого заболевания.
Павлов предупредил и о факторах риска, которые могут привести к болезни. Например, ожирение и злоупотребление алкоголем.
"Поражение печени у людей с избыточной массой тела, с сахарным диабетом второго типа, это основные факторы, которые приводят к развитию заболеваний печени. Мы не должны и забывать про алкоголь", — пояснил он.
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