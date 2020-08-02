Врач рассказал, какие симптомы указывают на гепатит B

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2 августа 2020, 09:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва.

Стетоскоп. Фото: pixabay.com

Медик, заведующий научно-исследовательским отделом инновационной терапии Первого МГМУ имени Сеченова Чавдар Павлов поделился, какие симптомы свидетельствуют о заболевании пациента гепатитом B.

Врач отметил, что на ранней стадии специфических симптомов не бывает, они проявляются позже — это увеличение объема живота или отеки на ногах.

Точно определить наличие вируса гепатита B поможет анализ крови — полимеразная цепная реакция на возбудитель этого заболевания.

Павлов предупредил и о факторах риска, которые могут привести к болезни. Например, ожирение и злоупотребление алкоголем.

"Поражение печени у людей с избыточной массой тела, с сахарным диабетом второго типа, это основные факторы, которые приводят к развитию заболеваний печени. Мы не должны и забывать про алкоголь", — пояснил он.

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