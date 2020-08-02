В Смоленской области зафиксировали возбудителя опасного инфекционного заболевания

Аргументы Недели → Здоровье 13+

2 августа 2020, 03:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: smoldaily.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

На территории Рославльского района Смоленской области обнаружили возбудителя туляремии у полевых мышей. Об этом сообщает smoldaily.ru.

Эксперты отмечают, что лептоспироз - опасное инфекционное заболевание, скрытый период которого колеблется от 3 до 30 дней. Оно развивается и паразитирует внутри организма. Вызывает интоксикацию с резкими мышечными болями, поражением почек, печени, нервной и сосудистой систем. Может сопровождаться развитием геморрагического синдрома и желтухи. С самого начала заболевания отмечается температура до 39-40 градусов, озноб, сильные головные боли, головокружение, слабость.

Лихорадка длится в течение 5-8 дней. Характерны одутловатость и гиперемия лица, расширение сосудов склер и конъюнктивы. С 3-6 дня болезни на коже туловища и конечностей появляется полиморфная сыпь. При тяжелом течении могут обнаруживаться геморрагии на склерах и конъюнктиве, в подмышечных и паховых областях, в локтевых сгибах. Развиваются недостаточность функции печени, почек, геморрагический синдром.

Средняя продолжительность болезни около 3-4 недель.

Отмечается, что лептоспирозную инфекцию распространяют больные или переболевшие дикие грызуны и домашние животные: крупный рогатый скот, свиньи, собаки и крысы. Больные звери заражают воду и почву, пищевые продукты, образуют очаги заражения.

Через больного человека инфекция не передается.