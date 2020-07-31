Все новости >>

Аргументы Недели Здоровье 13+

Специалист рассказала, как занятия спортом сохраняют здоровье пожилым людям

, 15:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

Специалист рассказала, как занятия спортом сохраняют здоровье пожилым людям
Фото: pixabay.com

В России каждый десятый человек пожилого возраста регулярно занимается физической культурой и спортом. Так, больше всего жителей РФ старшего возраста (мужчины в возрасте 60–79 лет, женщины 55–79 лет) систематически занимаются физкультурой и спортом в Дагестане.

В свою очередь, главный гериатр Минздрава Ольга Ткачёва отметила, что все дожившие до столетнего возраста люди физически активны.

"Активность должна быть взвешенной, очень полезны аэробные упражнения, аэробная физическая нагрузка. Прогулки, плавание. Полезны упражнения на баланс. Потому что в этом возрасте существует высокий риск падений. Физическая нагрузка должна длиться около 40 минут в день. Желательно, чтобы она была ежедневной, регулярной. Если человеку комфортно и здоровье ему позволяет заниматься бегом, то это неплохо", - рассказала специалист.

АГ

В мире

Гордон перечислил возможные места для бегства Лукашенко в случае его свержения

Гордон перечислил возможные места для бегства Лукашенко в случае его свержения

Одним из сценариев развития ситуации в Белоруссии после выборов 9 августа может стать повторение украинских событий 2014 года. С соответствующим прогнозом выступил Дмитрий Гордон, киевский журналист.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью