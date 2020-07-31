Специалист рассказала, как занятия спортом сохраняют здоровье пожилым людям

Аргументы Недели → Здоровье 13+

31 июля 2020, 15:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

Фото: pixabay.com

В России каждый десятый человек пожилого возраста регулярно занимается физической культурой и спортом. Так, больше всего жителей РФ старшего возраста (мужчины в возрасте 60–79 лет, женщины 55–79 лет) систематически занимаются физкультурой и спортом в Дагестане.

В свою очередь, главный гериатр Минздрава Ольга Ткачёва отметила, что все дожившие до столетнего возраста люди физически активны.

"Активность должна быть взвешенной, очень полезны аэробные упражнения, аэробная физическая нагрузка. Прогулки, плавание. Полезны упражнения на баланс. Потому что в этом возрасте существует высокий риск падений. Физическая нагрузка должна длиться около 40 минут в день. Желательно, чтобы она была ежедневной, регулярной. Если человеку комфортно и здоровье ему позволяет заниматься бегом, то это неплохо", - рассказала специалист.