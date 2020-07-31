Какую опасность таит горячая еда

Аргументы Недели → Здоровье 13+

31 июля 2020, 07:49 [ «Аргументы Недели» ]

Суп. Фото: pixabay.com

Принято считать, что горячая еда приносит пользу организму, однако это не так. Гастроэнтеролог Сергей Вялов объяснил, почему стоит избегать чересчур горячей пищи и напитков.

Врач рассказал, что организм человека не приспособлен для употребления слишком горячей еды, но может к этому адаптироваться. Однако эта адаптация сказывается на здоровье не самым лучшим образом. Врач подчеркнул, что полезнее всего еда теплая, комнатной температуры, передает Радио Sputnik.

«Если человек ест горячую пищу постоянно, то он адаптируется к этому горячему и раздражающему ощущению, и чувствительность снижается. Постепенно теряется самоконтроль в отношении того, насколько пища реально горячая. Со временем возникает воспаление в желудке, когда разрушаются сами клетки желудка. Это воспаление мы называем гастритом, который может дорасти до язвы», - объяснил Вялов.