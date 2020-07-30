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Специалист рассказал об опасности протезирования зубов при сахарном диабете

, 15:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

Специалист рассказал об опасности протезирования зубов при сахарном диабете
Фото: pixabay.com

По информации стоматологов, более 60% россиян к пенсионному возрасту начинают носить зубные протезы. Также каждый шестой имеет хотя бы один зубной имплантат к 30 годам.

Для большинства людей протезирование зубов безопасная и эффективная процедура. Но люди с некоторыми заболеваниями рискуют получить осложнения. Эксперты рассказали, как протезировать зубы тем, кто болен диабетом, ВИЧ-инфекцией и вирусными гепатитами.

"У таких больных страдает иммунная система. Это влияет на фактор заживления. Чем сильнее организм, тем больше у него сопротивляемость к различным внешним факторам и меньше вероятность инфицирования", - объяснил челюстно-лицевой хирург, стоматолог-имплантолог Игорь Малиновский.

АГ

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