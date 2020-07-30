Врачи назвали популярное в России блюдо, которое является «убийцей» сосудов и может провоцировать инсульт

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30 июля 2020, 09:52 [ «Аргументы Недели» ]

Пациент на приеме у врача, Jochen Tack / globallookpress.com

Популярное среди жителей России картофельное пюре является «убийцей» сосудов и способно провоцировать инсульт головного мозга. К соответствующему выводу пришли зарубежные медики, говорится в материале, размещенном на страницах отечественных интернет-СМИ.

Согласно выводам специалистов, процитированных порталом ussurmedia.ru, используемые при приготовлении картофельного пюре ингредиенты вроде сливок или цельного молока превращают данное блюдо «в жировую бомбу замедленного действия». При частом употреблении пюре, из-за которого в сосудах образуются холестериновые бляшки, может произойти инсульт.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что кардиологи назвали алкогольный напиток, который убивает здоровье сердца.