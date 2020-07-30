В ВОЗ оценили информацию об «агрессивном» типе коронавируса во Вьетнаме
30 июля 2020, 08:51[ «Аргументы Недели» ]Источник: VnExpress
Представитель ВОЗ во Вьетнаме Пак Кидонг прокомментировал результаты исследования нового штамма коронавируса в городе Дананг. Отмечается, что власти города утверждали, что инфекция ведет себя «агрессивно», приводя быстрее к тяжелым состояниям.
«Распространение и тяжесть заболевания не изменились. В настоящее время нет никаких доказательств того, что мутации вызывают повышение или уменьшение вирулентности (способность вызывать заражение и гибель организма) вируса, а также появление симптомов у пациентов большей силы», - отметил он.
При этом вьетнамский коронавирус похож на тот, что распространяется в мире в июле. Эту мутацию действительно отличает сильная токсичность.
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