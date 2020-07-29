Белая одежда летом может быть опасна

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29 июля 2020, 12:53 [ «Аргументы Недели» ]

Мужчина. Фото: pixabay.com

Летом многие предпочитают светлую одежду и особое внимание уделяют белому цвету. Однако белые вещи могут навредить здоровью. Об опасности такой одежды рассказал онколог Игорь Утяшев.

Врач объяснил, что белые вещи пропускают ультрафиолетовые лучи. «Для защиты от ультрафиолета нужно использовать темную одежду, она защищает. Одежда должна иметь длинные рукава, ноги должны быть закрыты, потому что, например, у женщин частота меланомы нижних конечностей выше. Это связано с тем, что юбки, которые женщины любят носить летом, провоцируют повреждение ультрафиолетом непокрытых частей тела», - заявил Утяшев.

Также он посоветовал защищать глаза от УФ-лучей при помощи специальных солнцезащитных очков и носить головные уборы с широкими полями. Если на улице предполагается находиться дольше 15 минут, то лучше использовать солнцезащитный крем, передает Мир24.