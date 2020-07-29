Драпкина перечислила 5 основных запретов при ЗОЖ-режиме
29 июля 2020, 09:37[ «Аргументы Недели» ]Источник: НСН
ЗОЖ-идеология становится популярнее, с каждым днем все больше людей начинают уделять внимание своему питанию и образу жизни. Терапевт Минздрава Оксана Драпкина перечислила 5 основных принципов ЗОЖ.
Специалист подчеркнула, что желающим вести здоровый образ жизни придется отказаться от курения, съедать в день не менее 400 грамм свежих фруктов и овощей, а также ежедневно совершать пешие прогулки длительностью не менее часа. Также ЗОЖ предусматривает отказ от чрезмерного употребления соли и алкоголя.
«Научно доказано, что несоблюдение этих норм чревато повышенной смертностью. Вот пять простых советов всем, кто быть здоровым гораздо дольше», - заявила Драпкина.
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