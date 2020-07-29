О чем предупреждает «простуда» на губе

Аргументы Недели → Здоровье 13+

29 июля 2020, 07:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Вирус. Фото: pixabay.com

Известно, что вирус герпеса имеется у 90-95% людей по всему миру, однако не у всех он проявляется. Инфекционист Илья Акинфиев рассказал, о чем может сигнализировать внезапно выскочившая «простуда» на губе.

Специалист рассказал, что герпес – это своеобразный маркер, говорящий о проблемах с иммунитетом. Акинфиев подчеркнул, что пара случаев высыпаний в год – это нормально, однако если вирус дает знать о себе чаще, то стоит начать беспокоиться.

«Если запустить герпес, при его массивном проявлении не обратиться за медицинской помощью, могут воспалиться нервы. Например, поражается тройничный лицевой нерв. Такое осложнение дает сильные головные боли, острую зубную боль, боль в ухе. Воспаление этого нерва может привести к обезображиванию лица», - предупредил врач. Также запущенная стадия болезни может вызвать глухоту и потерю зрения.