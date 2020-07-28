Врач рассказал, как и зачем защищаться от УФ-излучения
28 июля 2020, 07:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: Nation News
В ближайшие несколько дней россиянам стоит опасаться высокого уровня ультрафиолетового излучения. Аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев рассказал, что нужно делать, чтобы обезопасить себя.
«Без нужды не выходить из дома, а если выходить, то в одежде с длинным рукавом и в головном уборе. Шляпа должна быть с широкими полями, чтобы закрывала лицо и шею», - рекомендовал эксперт.
Он отметил, что солнцезащитный крем не поможет справиться с поглощением УФ-лучей, а всего лишь устранит внешние проявления чрезмерного поглощения излучения – ожоги и загар. Щепеляев добавил, что пренебрежение рекомендациями может грозить раком кожи и хроническими воспалительными заболеваниями.
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