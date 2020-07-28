Врач рассказал, как и зачем защищаться от УФ-излучения

Аргументы Недели → Здоровье 13+

28 июля 2020, 07:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation News

Пляж. Фото: pixabay.com

В ближайшие несколько дней россиянам стоит опасаться высокого уровня ультрафиолетового излучения. Аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев рассказал, что нужно делать, чтобы обезопасить себя.

«Без нужды не выходить из дома, а если выходить, то в одежде с длинным рукавом и в головном уборе. Шляпа должна быть с широкими полями, чтобы закрывала лицо и шею», - рекомендовал эксперт.

Он отметил, что солнцезащитный крем не поможет справиться с поглощением УФ-лучей, а всего лишь устранит внешние проявления чрезмерного поглощения излучения – ожоги и загар. Щепеляев добавил, что пренебрежение рекомендациями может грозить раком кожи и хроническими воспалительными заболеваниями.