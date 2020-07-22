Врач объяснил, кому противопоказан солярий

Солярий – это простой и популярный способ получить красивый бронзовый загар, но вместе с этим можно заработать серьезные проблемы со здоровьем. Онколог Константин Титов рассказал, кому противопоказано посещение солярия.
«Людям с очень светлой кожей молочного оттенка с веснушками или с множественными родинками – рыжеволосым и истинным блондинам – загар вообще противопоказан. У них загар не способен сформироваться из-за фототипа кожи, вместо этого формируется солнечный ожог», - сказал специалист.
Он объяснил, что ожог приводит к мутациям в клетках кожи, что со временем может стать причиной возникновения меланомы и рака. Также чрезмерное количество УФ-лучей может стать причиной раннего старения кожи, появления пигментных пятен и морщин, передает Радио Sputnik.
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