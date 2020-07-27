«Нельзя есть сладкие фрукты и овощи». Диетолог назвала продукты, которые опасны для диабетиков

Ранее ученые выяснили, что диабет повышает риск смерти от коронавируса в 12 раз. Это связано с тем, что диабет существенно понижает иммунитет человека.
Диетолог Елена Соломатина назвала неочевидные продукты, которые опасны для диабетиков. Во-первых, диабетикам нельзя есть колбасы, сосиски, сардельки, потому что в них часто добавляют крахмал, кроме того, они содержат много холестерина. Во-вторых, к употреблению запрещены трансжиры, которые могут содержаться даже в молочных продуктах.
«Нельзя есть сладкие фрукты и овощи. С овощами, кстати, немного сложнее — от сырой моркови или свеклы ничего страшного не случится, напротив, эти овощи очень полезны, но при варке меняется гликемический индекс, так что тот же диетический винегрет для диабетиков — табу», - добавила диетолог.
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