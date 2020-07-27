Пластический хирург: как восстановить тело после родов за одну операцию

Пластический хирург Дмитрий Скворцов рассказал, как пластическая хирургия помогает женщинам обрести привлекательную фигуру за одну операцию.
По словам врача, хирургическое восстановление тела после родов – спасение для мам, которые столкнулись с расхождением мышц живота, потерей формы и асимметрией груди, обвисанием кожи, утрачиванием четкости контуров, рубцами от кесарева сечения и растяжками. Суть комплексной методики заключается в единовременной коррекции сразу нескольких областей.
Специалист также уточнил, что, во-первых, комбинированные операции экономят время и деньги, а во-вторых, значительно снижают нагрузку на организм.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.