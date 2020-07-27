Пластический хирург: как восстановить тело после родов за одну операцию

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27 июля 2020, 17:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Фото: pixabay.com

Пластический хирург Дмитрий Скворцов рассказал, как пластическая хирургия помогает женщинам обрести привлекательную фигуру за одну операцию.

По словам врача, хирургическое восстановление тела после родов – спасение для мам, которые столкнулись с расхождением мышц живота, потерей формы и асимметрией груди, обвисанием кожи, утрачиванием четкости контуров, рубцами от кесарева сечения и растяжками. Суть комплексной методики заключается в единовременной коррекции сразу нескольких областей.

Специалист также уточнил, что, во-первых, комбинированные операции экономят время и деньги, а во-вторых, значительно снижают нагрузку на организм.