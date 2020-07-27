Роспотребнадзор предупреждает: рыба может быть опасной для здоровья

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27 июля 2020, 16:01 [ «Аргументы Недели» ]

рыбное блюдо, фото: pixabay.com

Роспотребнадзор призвал граждан быть осторожными при употреблении рыбы и рыбной продукции, потому что они могут быть заражены паразитами. Надо грамотно соблюдать правила обработки сырой рыбы.

Как отмечается в сообщении на сайте ведомства, описторхоз, дифиллоботриоз, эхинококкоз, трихинеллез и другие биогельминтозы могут нанести серьезный вред здоровью, привести к осложнениям, инвалидности, а в некоторых случаях даже к летальному исходу.

Чтобы этого избежать, необходимо варить рыбу в течение 15 мин после закипания, жарить до 20 мин, засаливать мелкую рыбу в течение 14 дней, крупную — в течение 40 суток, замораживать при температуре — 40 °C в течение 7 часов.

Особо внимательными надо быть при приготовлении язя, ельца, плотвы, леща, линя, красноперки, уклеи, гольяна, жереха.

Паразитозами можно заразиться при употреблении не только рыбы, но и ракообразных, моллюсков, земноводных, пресмыкающихся и продуктов их переработки.

Названы правила посещения аквапарков в период коронавируса.