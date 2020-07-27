Названы правила посещения аквапарков в период коронавируса

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27 июля 2020, 11:24 [ «Аргументы Недели» ]

фото: горки в аквапарке, pixabay.com

Роспотребнадзор разработал методические рекомендации по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в аквапарках. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 27 июля.

В документе говорится, что при посещении аквапарка следует соблюдать социальную дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки. Особенно, это имеет отношение к персоналу.

В помещении должна проводиться генеральная уборка с дезинфицирующими средствами, а также очистка и дезинфекция вентиляционной системы.

«Соблюдение всех мер предосторожности при посещении аквапарков позволит значительно снизить риск заражения новой коронавирусной инфекцией и сохранить здоровье сотрудников и посетителей», - отметили в пресс-службе.