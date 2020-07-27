Эксперт увидел «большие проблемы» для всего мира в гонке за вакциной от коронавируса
27 июля 2020, 09:49[ «Аргументы Недели» ]
Гендиректор контрактной исследовательской компании Николай Крючков прокомментировал массовое создание вакцины против новой коронавирусной инфекции в мире, а также шансы России занять в этой гонке лидерскую позицию.
«Есть субъективный компонент в оценке, но Россия в любом случае входит в число лидеров, и среди этих 10 лидеров российская вакцина будет», - высказал он в беседе телеканалу «НТВ».
При этом Крючков считает, что все страны играют в «русскую рулетку», стремясь как можно раньше вывести вакцину на мировой рынок, и тем самым занять первое место.
«То есть мы, недоисследовав препарат, вводим его в широкий доступ на рынок, миллионы людей будут вакцинироваться, и при этом даже относительно редкие побочные эффекты - это тысячи человек», - пояснил он, отметив, что это вызовет появление «серьезных и больших проблем», не только медицинских, но и репутационных.
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