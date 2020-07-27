Врач объяснил, почему за десять лет в России увеличилось число больных диабетом

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27 июля 2020, 09:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

анализ на глюкозу, pixabay.com

Старший научный сотрудник отделения терапевтической эндокринологии МОНИКИ Илья Барсуков объяснил, почему в России в последнее время был зафиксирован рост заболеваемости сахарным диабетом.

Согласно информации Минздрава, в 2019 году число впервые выявленных случаев заболевание диабетом увеличилось в стране на 27 процентов по сравнению с аналогичным показателем 2010 года и достигло 410,5 тысяч человек.

Илья Барсуков отметил, что на рост количества пациентов с данным заболеванием повлияло улучшение его выявляемости. Кроме того, увеличение этого показателя также связано с ростом доли старшего населения, причем особенно это касается теплых регионов РФ, поскольку туда активно переезжают граждане из более северных мест.