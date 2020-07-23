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Врач предупредила об опасности укусов насекомых

, 18:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио-1

Врач предупредила об опасности укусов насекомых
Фото: pixabay.com

Укус насекомого может вызвать сильную аллергию и привести к заражению тяжёлыми заболеваниями. О том, как свести к минимуму эти риски, рассказала главный внештатный педиатр Министерства здравоохранения Московской области Нисо Одинаева.

Врач подчеркнула, что при укусе нужно пользоваться специальными средствами, которые продаются в аптеках.

«Они не только снимут зуд, но и предотвратят заражение. При множественных укусах следует обратиться к врачу, поскольку они могут вызвать острую реакцию организма», – рассказала Нисо Одинаева.

Специалист также советует меньше времени проводить в саду среди цветов, потому что они являются местом обитания пчел и ос.

АГ

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