Врач предупредила об опасности укусов насекомых

23 июля 2020, 18:18[ «Аргументы Недели» ]Источник: Радио-1
Укус насекомого может вызвать сильную аллергию и привести к заражению тяжёлыми заболеваниями. О том, как свести к минимуму эти риски, рассказала главный внештатный педиатр Министерства здравоохранения Московской области Нисо Одинаева.
Врач подчеркнула, что при укусе нужно пользоваться специальными средствами, которые продаются в аптеках.
«Они не только снимут зуд, но и предотвратят заражение. При множественных укусах следует обратиться к врачу, поскольку они могут вызвать острую реакцию организма», – рассказала Нисо Одинаева.
Специалист также советует меньше времени проводить в саду среди цветов, потому что они являются местом обитания пчел и ос.
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