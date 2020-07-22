Мурашко заявил о готовности Минздрава к выпуску вакцины от коронавируса
22 июля 2020, 14:51[ «Аргументы Недели» ]
Минздрав РФ уже готовится к выпуску вакцины от коронавируса. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.
По его словам, российская вакцина от коронавируса подтвердила свою безопасность и эффективность, но выпускаться она будет на определенных условиях. Речь, в частности, идет о том, что параллельно будет идти сбор данных об эффективности, безопасности и ряде других параметров, которые необходимо учитывать.
Мурашко также отметил, что вакцина от коронавируса института Гамалеи может получить регистрационное удостоверение в начале августа.
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