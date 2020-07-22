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Мурашко заявил о готовности Минздрава к выпуску вакцины от коронавируса

, 14:51 [ «Аргументы Недели» ]

Мурашко заявил о готовности Минздрава к выпуску вакцины от коронавируса
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Фото: сайт Госдумы РФ

Минздрав РФ уже готовится к выпуску вакцины от коронавируса. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.

По его словам, российская вакцина от коронавируса подтвердила свою безопасность и эффективность, но выпускаться она будет на определенных условиях. Речь, в частности, идет о том, что параллельно будет идти сбор данных об эффективности, безопасности и ряде других параметров, которые необходимо учитывать.

Мурашко также отметил, что вакцина от коронавируса института Гамалеи может получить регистрационное удостоверение в начале августа.

ДВа

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