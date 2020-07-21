За сутки на Кубани 78 человек заразились COVID-19

Аргументы Недели → Здоровье 13+

21 июля 2020, 12:25 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Краснодарском крае за прошедшие сутки зафиксировано 78 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших в Краснодаре – 49 человек. По пять новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Сочи и Туапсинском районе. Три человека заболели в Армавире, по два случая COVID-19 – в Кавказском, Крымском, Северском, Белореченском районах. По одному заболевшему зафиксировано в Тихорецком, Гулькевичском, Ейском, Павловском, Отрадненском, Динском, Выселковском районах и в Горячем Ключе.

Среди заболевших 12 детей, младшему из которых три года, старшему – 16 лет. Дети заболели в Краснодаре, Сочи, Туапсинском, Крымском, Северском, Выселковском и Кавказском районах.

По данным краевого оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией на 21 июля, всего на Кубани больны 7340 человек, в том числе 558 детей. Выздоровели 6252 пациента, в том числе 98 человек за последние сутки. От коронавирусной инфекции скончались 98 человек, один из них – за прошедшие сутки. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 18 пациентов, один – на экстракорпоральной мембранной оксигенации.

В обсерваторах на территории края остаются 49 человек. За все время через обсерваторы прошло 11 084 человека, у 79 из них был обнаружен коронавирус.

По данным информационного центра мониторинга ситуации с коронавирусом на 21 июля, в России за сутки выявлено 5 842 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, всего COVID-19 подтвержден у 783 328 человек. За сутки от коронавируса умерли 153 человека, за весь период по России от инфекции скончались 12 580 человек. За сутки в России выздоровели 8 782 человека, за весь период с болезнью справились 562 384 пациента.