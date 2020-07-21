Ученый рассказал, почему пока нельзя говорить о сезонности COVID-19

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21 июля 2020, 09:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Несмотря на то, что коронавирус COVID-19 появился сравнительно недавно, некоторые ученые уже спешат объявить его сезонным заболеванием. Профессор Георгий Базыкин объяснил, почему пока рано судить о сезонности COVID-19.

«Сезонными обычно называют те заболевания, которые возвращаются каждый сезон. У нас пока был только один сезон. Во-вторых, степень сезонности этого вируса тоже не известна, насколько его течение или вспышка будет зависеть от того, лето на дворе или зима», - заявил эксперт.

Он обратил внимание, что во многих странах значительный прирост заболевших был заметен даже в теплую погоду. Базыкин добавил, что распространение коронавируса при больших скоплениях людей уже доказано, тогда как относительно зависимости от погоды выводы делать еще рано.