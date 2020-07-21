Ученый рассказал, почему пока нельзя говорить о сезонности COVID-19
21 июля 2020, 09:42[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Несмотря на то, что коронавирус COVID-19 появился сравнительно недавно, некоторые ученые уже спешат объявить его сезонным заболеванием. Профессор Георгий Базыкин объяснил, почему пока рано судить о сезонности COVID-19.
«Сезонными обычно называют те заболевания, которые возвращаются каждый сезон. У нас пока был только один сезон. Во-вторых, степень сезонности этого вируса тоже не известна, насколько его течение или вспышка будет зависеть от того, лето на дворе или зима», - заявил эксперт.
Он обратил внимание, что во многих странах значительный прирост заболевших был заметен даже в теплую погоду. Базыкин добавил, что распространение коронавируса при больших скоплениях людей уже доказано, тогда как относительно зависимости от погоды выводы делать еще рано.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.