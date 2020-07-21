Как не допустить ухудшения зрения у дошкольников

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21 июля 2020, 07:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Ридус

Очки. Фото: pixabay.com

Многие дети уже к окончанию школы имеют серьезные проблемы со зрением. Врач Игорь Азнаурян рассказал, что нужно делать, чтобы не допустить ухудшения зрения у дошкольников.

Азнаурян подчеркнул, что сейчас часто проблемы со зрением диагностируются у дошкольников. Зачастую врачи диагностируют у детей амблиопию – заболевание, при котором один глаз видит хуже другого.

«По нормам ОМС к окулисту детей рекомендуют приводить в 1 и 6 месяцев, в 1 год, в 2 года, в 3 года. Далее до школьного возраста без жалоб к офтальмологу можно не ходить», - рассказал врач. Он добавил, что у детей с 3 до 6 лет редко наблюдаются резкие скачки зрения.