Тренер рассказал о способе избавления от лишнего жира без вреда для здоровья

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20 июля 2020, 08:37 [ «Аргументы Недели» ]

занятие спортом, pixabay.com

Спортсмен-бодибилдер, тренер Михаил Малек рассказал, как избавиться от лишнего жира без вреда для здоровья. Эксперт подчеркнул, что ни в коем случае нельзя устраивать стресс для организма.

Малек отметил, что многие прибегают в попытке избавиться от лишнего жира к сушке – особому режиму питания и физических нагрузок, в частности при этом методе из рациона исключаются углеводы. Однако, чем данный процесс быстрее, тем больший вред он наносит организму, приводя к обезвоживанию.

Тренер в беседе с Радио Sputnik уточнил, что сушка действительно помогает сбросить лишние килограммы без вреда для здоровья, но лишь в том случае, если человек не стремится к экстремальным результатам. Потенциально безопасной считается потеря веса около полкило в неделю, максимум – одного килограмма. Кроме того, необходимо следить за водно-солевым балансом. Если потеря веса будет постепенной, то она скажется на здоровье благотворно.