В России увеличилось число абортов при первой беременности
17 июля 2020, 19:14[ «Аргументы Недели» ]Источник: NEWS.ru
В России за пять лет сократилось число прерываний беременности, но выросло количество абортов, которые делают впервые забеременевшие женщины.
По данным Минздрава в 2019 году количество прерываний беременности в России составило 523,3 тысячи, тогда как на 1 января 2014-го их было 814,1 тысячи. "Очень часто это давление со стороны ближайших родственников, например, мамы, которая тоже делала аборты и рассматривает их как способ решения проблем. Скажем, девочка ещё не выучилась и не начала делать карьеру, а тут ребёнок ломает жизненные планы. Были случаи, когда некуда пойти. Тут многое зависит именно от позиции родителей, будут ли они на стороне забеременевшей и готовы ли принять ребёнка", - рассказал эксперт Сергей Чесноков.
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