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Диетолог рассказал, сколько необходимо есть клубники для здоровья

, 18:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мои года

Диетолог рассказал, сколько необходимо есть клубники для здоровья
фото: pixabey

Врач- диетолог Михаил Гинзбург сообщил, сколько клубники необходимо съедать для здоровья и кому стоит избегать этой ягоды. Специалист отметил, что в клубнике много пищевых волокон, в том числе мягких типа пектина. 

Диетолог подчеркнул, что в клубнике  есть квертицин и другие биологические активные вещества, рутин, аскорбиновая кислота, много флаваноидов, которые в целом обладают противовоспалительным и антиоксидантным действием.

По словам эксперта, чтобы запастись полезными веществами, в день достаточно съедать не более 300–400 граммов клубники. 

ЕСт

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