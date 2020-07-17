Диетолог рассказал, сколько необходимо есть клубники для здоровья

Аргументы Недели → Здоровье 13+

17 июля 2020, 18:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мои года

фото: pixabey

Врач- диетолог Михаил Гинзбург сообщил, сколько клубники необходимо съедать для здоровья и кому стоит избегать этой ягоды. Специалист отметил, что в клубнике много пищевых волокон, в том числе мягких типа пектина.

Диетолог подчеркнул, что в клубнике есть квертицин и другие биологические активные вещества, рутин, аскорбиновая кислота, много флаваноидов, которые в целом обладают противовоспалительным и антиоксидантным действием.

По словам эксперта, чтобы запастись полезными веществами, в день достаточно съедать не более 300–400 граммов клубники.