Кубанец сломал позвоночник, прыгнув в реку с «тарзанки»

Аргументы Недели → Здоровье

17 июля 2020, 16:02 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Врачи первой горбольницы Новороссийска провели уникальную операцию на сломанном позвоночнике мужчине, пострадавшему в результате прыжка с «тарзанкой» в реку. Накануне мужчина решил провести выходные в компании друзей на берегу реки под Крымском. Отдыхающие по очереди стали прыгать в воду, раскачавшись на свисавшей с дерева «тарзанке». Один из прыжков оказался неудачным: мужчина прыгнул в мелководье. В результате – перелом позвоночника и потеря сознания.

Приняв потерю сознания за глубокий сон, друзья привезли пострадавшего домой. Очнувшись, мужчина не смог двинуть ни руками, ни ногами, его парализовало.

Глубокой ночью мужчина был доставлен бригадой скорой помощи в Приемное отделение Городской больницы. Медики поставили неутешительный диагноз: перелом 4-го шейного позвонка с нарушением проводимости по спинному мозгу.

– Состояние пациента было крайне тяжелым. Консервативные методы лечения бесперспективны, так как спинной могз был сдавлен фрагментами разрушенного позвонка, – пояснили медики новороссийской горбольницы.

Пострадавший мужчина мог умереть в любую минуту, и врачи приняли решение оперировать его. Сложнейшую операцию, которая длилась с 2:00 до 4:30, проводили нейрохирурги Александр Деревцов и Алексей Волынский. Хирурги удалили сломанный позвонок, сдавливающий спинной мозг, и межпозвоночный диск вместе с поврежденными связками. После этого врачи стабилизировали оперируемый сегмент при помощи кейджа. Кейдж – это полый имплантат, который внутри заполняется измельченным костным составом разрушенного позвонка.

Операция прошла успешно. В настоящее время пациент поправляется. Перспектива провести остаток жизни прикованным к постели для него больше не актуальна, сообщает пресс-служба первой городской больницы Новороссийска.