Врач рассказал, как сделать сон в жару легким и непринужденным
16 июля 2020, 16:22[ «Аргументы Недели» ]Источник: Мои года
Врач Алена Максимова рассказала, что летом перед сном обязательно необходимо позаботиться об увлажнении воздуха. Она отметила, что если нет увлажнителя, то можно поставить на пол таз с холодной водой и раскрыть настежь окна. Специалист добавила, что постельное белье должно быть только натуральное.
Специалист отмечает, что оставлять включенным на всю ночь кондиционер нельзя, это ведет к негативным последствиям для здоровья. "От длительного пребывания под сплит-системами развиваются заболевания верхних дыхательных путей", -отмечает врач.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.