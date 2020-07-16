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Врач рассказал, как сделать сон в жару легким и непринужденным

, 16:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мои года

Врач рассказал, как сделать сон в жару легким и непринужденным
фото: pixabey

Врач Алена Максимова рассказала, что летом перед сном обязательно необходимо позаботиться об увлажнении воздуха. Она отметила, что если нет увлажнителя, то можно поставить на пол таз с холодной водой и раскрыть настежь окна. Специалист добавила, что постельное белье должно быть только натуральное. 

Специалист отмечает, что оставлять включенным на всю ночь кондиционер нельзя, это ведет к негативным последствиям для здоровья. "От длительного пребывания под сплит-системами развиваются заболевания верхних дыхательных путей", -отмечает врач. 

ЕСт

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