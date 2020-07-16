В Краснодарском крае снова продлен режим повышенной готовности

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16 июля 2020, 13:23 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Режим повышенной готовности на Кубани продлен до 3 августа. Такое решение приняли в администрации Краснодарского края. Краевые власти связывают продление режима с большим количеством туристов, приезжающих на отдых на Азово-Черноморское побережье.

– Несмотря на стабильную эпидобстановку, отпускать ситуацию пока рано. В регион продолжает приезжать большое количество отдыхающих. Мы должны обеспечить полную безопасность жителей и гостей края, – заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Гостей и жителей Кубани также предупредили, что Роспотребнадзор усилит контроль за соблюдением масочного режима в торговых центрах, супермаркетах и на некоторых предприятиях на территории региона.

Напомним, ранее «Аргументы недели Кубань» сообщали, что по распоряжению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в регионе с 18 июля разрешат работу аквапаркам, бассейнам, библиотекам и детским спортшколам. Единственное условие работы всех учреждений – жесткое соблюдение всех санитарных норм, рекомендованных Роспотребнадзором.