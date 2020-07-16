Губернатор Кубани разрешил работу аквапарков на территории региона

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16 июля 2020, 12:58 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На Кубани начнут работать аквапарки и водные аттракционы. Они откроются с 18 июля по распоряжению губернатора региона Вениамина Кондратьева. Как сообщил глава края в своем аккаунте в Telegram, ввести новые послабления режима повышенной готовности позволила стабильная эпидобстановка в Краснодарском крае.

– За последнюю неделю в семи районах не выявлено ни одного случая заражения, растёт процент выздоровевших – 85 процентов, – написал губернатор

В связи с этим принято решение с 18 июля разрешить работу аквапарков, аттракционов на открытом воздухе, а также бассейны, работа которых разрешена с жёстким соблюдением санитарных требований. Кроме того, с 18 июля начнут работать библиотеки, пока без читальных залов, и учреждения дополнительного образования детей. Правда, в них пока будут проводиться только индивидуальные занятия. Также с 18 июля на Кубани возобновится учебно-тренировочный процесс в спортивных школах. Единственное условие – неукоснительное соблюдение всех требований Роспотребнадзора.

Напомним, как ранее сообщали «Аргументы недели Кубань», за прошедшие сутки в крае зафиксировано 67 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в регионе больны 7006 человек, выздоровели 5937 пациентов, скончались от коронавирусной инфекции 92 человека.