Три человека с COVID-19 умерли на Кубани за прошедшие сутки

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16 июля 2020, 12:28 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Три человека с подтвержденным диагнозом коронавирус скончались на Кубани за прошедшие сутки. Таким образом общее число летальных исходов в регионе достигло 92. По данным информационного центра мониторинга ситуации с коронавирусом на 16 июля, в России за сутки умерли от коронавирусной инфекции 167 человек, за весь период скончались 11 937 пациентов с COVID-19.

Вместе с тем в Краснодарском крае увеличилось и число новых случаев заражения коронавирусом. Так, за последние сутки COVID-19 в регионе заболели 67 человек (15 июля в регионе было зафиксировано 65 новых заболевших). По суточному приросту заболеваемости край занимает 28 место в списке 85 российских регионов, где фиксируют заболевших COVID-19. Всего на Кубани диагноз COVID-19 подтвержден у 7006 человек. В целом по России коронавирусной инфекцией заболели 752 797 человек, в том числе – 6428 человек за последние сутки.

Из кубанских больниц за сутки выписаны с выздоровлением 58 человек, за весь период коронавирусом переболели 5937 человек. Всего в России с инфекцией справились 531 692 человека, в том числе 8 443 – за последние сутки.