Врачи назвали эффективный способ снижения риска смерти от инсульта головного мозга
15 июля 2020, 12:54[ «Аргументы Недели» ]
Прием статинов – препаратов для сокращения уровня холестерина в крови – является эффективным способом снизить вероятность смерти от инсульта головного мозга и сердечного приступа. К соответствующему выводу пришли медики из американского Бостона.
По итогам исследования, в котором приняли участие около 300 тысяч человек в возрасте от 75 лет, выяснилось, что статины сокращают риск летального исхода от сердечно-сосудистых заболеваний на 25%, пишет интернет-портал islam-today.ru.
Прежде чем брать на вооружение данный способ профилактики, обязательно следует проконсультироваться со своим лечащим врачом.
Ранее сообщалось, что в отечественной блогосфере разместили материал, в котором перечислены продукты питания, представляющие опасность для здоровья человека.
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