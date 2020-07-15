Врачи назвали эффективный способ снижения риска смерти от инсульта головного мозга

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15 июля 2020, 12:54 [ «Аргументы Недели» ]

Головная боль у пожилой женщины, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Прием статинов – препаратов для сокращения уровня холестерина в крови – является эффективным способом снизить вероятность смерти от инсульта головного мозга и сердечного приступа. К соответствующему выводу пришли медики из американского Бостона.

По итогам исследования, в котором приняли участие около 300 тысяч человек в возрасте от 75 лет, выяснилось, что статины сокращают риск летального исхода от сердечно-сосудистых заболеваний на 25%, пишет интернет-портал islam-today.ru.

Прежде чем брать на вооружение данный способ профилактики, обязательно следует проконсультироваться со своим лечащим врачом.

Ранее сообщалось, что в отечественной блогосфере разместили материал, в котором перечислены продукты питания, представляющие опасность для здоровья человека.