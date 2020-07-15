Врач предупредила, что обычные заусенцы могут оказаться крайне опасны

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15 июля 2020, 08:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АиФ

Маникюр. Фото: pixabay.com

Безобидные на первый взгляд заусенцы на деле могут таить в себе ряд опасностей и, в некоторых случаях, стать угрозой для жизни. Об этом рассказала дерматовенеролог Анжелика Шмакова.

Врач объяснила, если обкусывать заусенцы, бактерии из ротовой полости могут попасть в ранку и привести к нагноению и воспалению. Если организм ослаблен, у человека есть хронические болезни или же имеет место контакт с неблагоприятными условиями внешней среды, через заусенцы можно получить различные инфекции.

Шмакова добавила, что при серьезном и болезненном нагноении без должного лечения инфекция может попасть в кровь и вызвать сепсис, что является угрозой для жизни.