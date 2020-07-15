Эксперты рассказали, кто и почему страдает от метеозависимости

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15 июля 2020, 07:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Головная боль. Фото: pixabay.com

Перепады погоды вызывают у метеозависимых людей головные боли и становятся причиной плохого самочувствия. При этом сильнее всех от этого страдают молодые девушки и женщины в возрасте от 60 лет. Однако порой причиной недуга может стать случайно брошенная в детстве фраза.

«В основном подвержены все-таки у нас женщины таким вещам. От возраста очень сильно зависит, потому что вегетососудистая дистония свойственна молодым девицам до 24 лет. И люди постарше, за шестьдесят», - заявила терапевт Людмила Лапа.

Психотерапевт Евгений Фомин добавил, что в некоторых случаях головные боли в плохую погоду бывают из-за внушений, сделанных в детстве. Порой ребенок запоминает, что в дождь якобы у всех портится настроение, а затем во взрослом возрасте человек страдает от метеозависимости. «Человек принимает эту установку без фильтра критичности. Он может даже не помнить, кто и когда ему это сказал. Среди метеозависимых людей тех, кому эту зависимость внушили, безусловно, больше», - объяснил Фомин.