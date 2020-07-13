Краснодарская мэрия перешла «на удаленку» из-за COVID-19 у чиновников

Мэрия Краснодара вернулась к удаленному режиму работы, действовавшему во время карантинных ограничений. Причиной перехода «на удаленку» стало заражение нескольких чиновников коронавирусной инфекцией.
О возврате дистанционного режима работы для некоторых структур мэрии сообщил на аппаратном совещании 13 июля глава города Евгений Первышов. Само мероприятие, к слову, также прошло в сокращенном составе.
Напомним, как ранее сообщали «Аргументы недели Кубань», 9 июля стало известно о заражении коронавирусной инфекцией председателя городской Думы Краснодара Веры Галушко. Также лечение от COVID-19 начала и заместитель Веры Галушко Татьяна Гелуненко. В связи с этим нескольких чиновников гордумы, контактировавших с председателем и ее замом, отправили на самоизоляцию. В гордуме принимаются меры по недопущению распространения инфекции, в том числе – дополнительная санобработка.