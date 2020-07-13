Краснодарская мэрия перешла «на удаленку» из-за COVID-19 у чиновников

Аргументы Недели → Здоровье 13+

13 июля 2020, 12:07 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: vk.com/krdru

Мэрия Краснодара вернулась к удаленному режиму работы, действовавшему во время карантинных ограничений. Причиной перехода «на удаленку» стало заражение нескольких чиновников коронавирусной инфекцией.

О возврате дистанционного режима работы для некоторых структур мэрии сообщил на аппаратном совещании 13 июля глава города Евгений Первышов. Само мероприятие, к слову, также прошло в сокращенном составе.

Напомним, как ранее сообщали «Аргументы недели Кубань», 9 июля стало известно о заражении коронавирусной инфекцией председателя городской Думы Краснодара Веры Галушко. Также лечение от COVID-19 начала и заместитель Веры Галушко Татьяна Гелуненко. В связи с этим нескольких чиновников гордумы, контактировавших с председателем и ее замом, отправили на самоизоляцию. В гордуме принимаются меры по недопущению распространения инфекции, в том числе – дополнительная санобработка.