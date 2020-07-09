Председатель гордумы Краснодара госпитализирована с коронавирусом

Аргументы Недели → Здоровье

9 июля 2020, 14:35 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На фото: председатель городской Думы Краснодара Вера Галушко/ krd.ru

Нескольких чиновников городской Думы Краснодара отправили на самоизоляцию. Ранее все они контактировали с председателем гордумы Верой Галушко, которую несколько дней назад госпитализировали в связи выявлением у нее коронавирусной инфекции. В это же время лечение от COVID-19 начала и заместитель Веры Галушко Татьяна Гелуненко.

У обеих чиновниц заболевание проходит в легкой форме, сообщает «Коммерсант Юг» со ссылкой на пресс-службу гордумы Краснодара.

Теперь в городской Думе, из-за заражения коронавирусом председателя и ее заместителя, разрабатывают дополнительные меры по недопущению распространения инфекции. В связи с этим очередное заседание Думы, которое должно было состояться 16 июля, перенесут на более поздний срок или проведут в онлайн-режиме. Использование подобных технологий за время карантина в Краснодарском крае уже достаточно отлажено.

Ранее «Аргументы недели Кубань» сообщали, что в регионе за сутки 63 человека заболели COVID-19. Всего на сегодняшний день общее число заболевших коронавирусной инфекцией в крае достигло 6523 человек, выздоровели 5512 пациентов. За весь период скончались 83 пациента с подтвержденным диагнозом коронавирус.