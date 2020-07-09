На Кубани 63 человека заболели COVID-19 за сутки

Аргументы Недели → Здоровье 13+

9 июля 2020, 10:40 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Краснодарском крае пациенты с COVID-19 активно идут на поправку. По данным информационного центра мониторинга ситуации с коронавирусом на 9 июля, на Кубани выздоровели от коронавирусной инфекции 100 человек за сутки.

Новых случаев заражения COVID-19 в регионе врачи зафиксировали 63 за последние сутки, летальных исходов нет. Таким образом, общее число заболевших коронавирусной инфекцией в крае на сегодняшний день достигло 6523 человек, выздоровели 5512 пациентов. За весь период скончались 83 пациента с подтвержденным диагнозом коронавирус.

В России выздоровели от коронавирусной инфекции 8 805 человек за сутки, заболели 6509 человек в 85 регионах, скончались 176 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус. За все время пандемии в стране от инфекции выздоровели 481 316 человек, заболели 707 301, умерли 10 843 человек.