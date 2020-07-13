Еще один пациент с коронавирусом скончался на Кубани

Аргументы Недели → Здоровье 13+

13 июля 2020, 11:19 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: admkrai.krasnodar.ru

По данным информационного центра мониторинга ситуации с коронавирусом на 13 июля, за последние сутки на Кубани зафиксировано 64 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. По этому показателю Кубань находится на 31-м месте среди 84 российских регионов, в которых фиксируется коронавирусная инфекция. На сегодняшний день общее число заболевших COVID-19 в крае достигло 6785 человек. В целом по России заболели 733 699 человек, в том числе 1674 человек за последние сутки.

От коронавирусной инфекции скончались 11 439 человек в России, в том числе – 104 человека за прошедшие сутки. Новый летальный исход пациента с коронавирусом, по данным на 13 июля, зафиксирован в Краснодарском крае. Накануне от коронавирусной инфекции скончались 80-летняя жительница Краснодара и 52-летний мужчина, проживавший в Туапсе. Таким образом, число умерших от COVID-19 достигло 88 человек.

На территории края полностью выздоровели уже 5699 пациентов, из них 15 – за последние сутки. Всего в России выздоровел 504 021 заболевший коронавирусом, в том числе – 2 960 человек за последние сутки.

Напомним, как ранее сообщали «Аргументы недели Кубань», коронавирусная инфекция была подтверждена у председателя городской Думы Краснодара Веры Галушко. В это же время лечение от COVID-19 начала и заместитель Веры Галушко Татьяна Гелуненко. Нескольких чиновников гордумы, контактировавших с ними, отправили на самоизоляцию. В гордуме принимаются дополнительные меры по недопущению распространения инфекции.