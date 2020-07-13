Иммунолог объяснил, в каких случаях организм легче переносит коронавирус

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13 июля 2020, 07:51 [ «Аргументы Недели» ]

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Иммунолог Николай Крючков рассказал, как избежать заражения коронавирусной инфекцией COVID-29 или минимизировать возможные риски в случае заболевания.

Специалист уверен, что COVID-19 не страшен людям, у которых сильный врожденный иммунитет, передает КП. Крючков объяснил, что если в организм такого человека попадает небольшое количество вируса, то иммунитет способен с ним справиться. Однако при этом человек с большой вероятностью не почувствует симптомов болезни и не получит иммунитета к дальнейшим заражениям.

Облегчить течение болезни могут и недавно перенесенные сезонные простуда и грипп. «В их организме в таком случае могут сохраниться сильные антитела или иммунные Т-клетки памяти, оставшиеся от предыдущих встреч с сезонными коронавирусами… Благодаря этой особенности человеческого организма активируется ранний специфический иммунный ответ. К слову, "памяти к вируса" хватит даже для того, чтобы организм поборол инфекцию быстрее», - отметил иммунолог.