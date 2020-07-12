Стало известно, какие продукты могут стать причиной анафилактического шока

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12 июля 2020, 14:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Скорая помощь. Фото: pixabay.com

Терапевт неотложной помощи Леонид Звонков перечислил популярные продукты, которые могут вызвать у человека анафилактический шок. Он отметил, что часто люди сами не знают, на что у них аллергия, а поэтому не могут заранее уберечь себя.

«Самые мощные аллергены: арахис, шоколад, креветки, рыбный и молочный белок, бытовая химия, духи или ароматические добавки», - рассказал врач. Он добавил, что существует препарат-автоинъектор, внешне напоминающий ручку с иглой. В нем содержится «кубик» адреналина, благодаря которому можно снять анафилактическую реакцию и спасти человека.

Ранее диетолог рассказала, какие продукты тормозят работу мозга.