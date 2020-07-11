Пульмонолог рассказал о способах восстановления легких после коронавируса
11 июля 2020, 14:55[ «Аргументы Недели» ]
Врач-пульмонолог, профессор РАН Кирилл Зыков в субботу, 11 июля, рассказал о способах восстановления легких после заражения коронавирусом нового типа. COVID-19 зачастую негативно влияет на данный орган.
Зыков уточнил, что в первую очередь следует отказаться от курения, причем речь идет не только об обычных сигаретах, но и о электронных, а также о кальянах и вейпах.
Также, как сообщает kp.ru, в процессе восстановления важна полноценная респираторная реабилитация, включающая в себя комплексные тренировки. Кроме того, пульмонолог рекомендует придерживаться сбалансированной диеты, позволяющей получать весь комплекс необходимых витаминов.
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