Пульмонолог рассказал о способах восстановления легких после коронавируса

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11 июля 2020, 14:55 [ «Аргументы Недели» ]

легкие, pixabay.com

Врач-пульмонолог, профессор РАН Кирилл Зыков в субботу, 11 июля, рассказал о способах восстановления легких после заражения коронавирусом нового типа. COVID-19 зачастую негативно влияет на данный орган.

Зыков уточнил, что в первую очередь следует отказаться от курения, причем речь идет не только об обычных сигаретах, но и о электронных, а также о кальянах и вейпах.

Также, как сообщает kp.ru, в процессе восстановления важна полноценная респираторная реабилитация, включающая в себя комплексные тренировки. Кроме того, пульмонолог рекомендует придерживаться сбалансированной диеты, позволяющей получать весь комплекс необходимых витаминов.