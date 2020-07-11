Все новости >>

Аргументы Недели Здоровье 13+

Пульмонолог рассказал о способах восстановления легких после коронавируса

, 14:55 [ «Аргументы Недели» ]

Пульмонолог рассказал о способах восстановления легких после коронавируса
легкие, pixabay.com

Врач-пульмонолог, профессор РАН Кирилл Зыков в субботу, 11 июля, рассказал о способах восстановления легких после заражения коронавирусом нового типа. COVID-19 зачастую негативно влияет на данный орган.

Зыков уточнил, что в первую очередь следует отказаться от курения, причем речь идет не только об обычных сигаретах, но и о электронных, а также о кальянах и вейпах.

Также, как сообщает kp.ru, в процессе восстановления важна полноценная респираторная реабилитация, включающая в себя комплексные тренировки. Кроме того, пульмонолог рекомендует придерживаться сбалансированной диеты, позволяющей получать весь комплекс необходимых витаминов.

ЕТ

В мире

Трамп признал, что одобрил кибератаку в отношении российского «Агентства интернет-исследований»

Трамп признал, что одобрил кибератаку в отношении российского «Агентства интернет-исследований»

Президент США Дональд Трамп признал, что в 2018 году санкционировал кибератаку против российского "Агентства интернет-исследований". Об этом американский лидер заявил в рамках разговора с журналистом.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью