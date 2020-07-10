Названы нетипичные симптомы приближающегося инфаркта
10 июля 2020, 17:53[ «Аргументы Недели» ]Источник: Медикфорум
Специалисты рассказали о неочевидных признаках инфаркта, которые связаны с желудочно-кишечными проблемами. Их может быть несколько. Многие люди с заболеваниями сердца сначала обращаются к гастроэнтерологу.
Дело в том, что боли в животе могут возникать потому, что сердцу становится трудно перекачивать кровь, возникает раздражение нижней стенки сердечной мышцы.
К другим симптомам относятся вздутие живота, тошнота и рвота, а также несварение желудка. Они часто бывают у пожилых людей при коронарном тромбозе молчаливого типа. Также ученые советуют быть особенно осторожными в отношении таких признаков женщинам.
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