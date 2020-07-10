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Названы нетипичные симптомы приближающегося инфаркта

, 17:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Медикфорум

Названы нетипичные симптомы приближающегося инфаркта
боль в животе, фото: pixabay.com

Специалисты рассказали о неочевидных признаках инфаркта, которые связаны с желудочно-кишечными проблемами. Их может быть несколько. Многие люди с заболеваниями сердца сначала обращаются к гастроэнтерологу.

Дело в том, что боли в животе могут возникать потому, что сердцу становится трудно перекачивать кровь, возникает раздражение нижней стенки сердечной мышцы.

К другим симптомам относятся вздутие живота, тошнота и рвота, а также несварение желудка. Они часто бывают у пожилых людей при коронарном тромбозе молчаливого типа. Также ученые советуют быть особенно осторожными в отношении таких признаков женщинам.

Ученые назвали продукт, способный замедлить процесс старения.

НС

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