Названы нетипичные симптомы приближающегося инфаркта

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10 июля 2020, 17:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Медикфорум

боль в животе, фото: pixabay.com

Специалисты рассказали о неочевидных признаках инфаркта, которые связаны с желудочно-кишечными проблемами. Их может быть несколько. Многие люди с заболеваниями сердца сначала обращаются к гастроэнтерологу.

Дело в том, что боли в животе могут возникать потому, что сердцу становится трудно перекачивать кровь, возникает раздражение нижней стенки сердечной мышцы.

К другим симптомам относятся вздутие живота, тошнота и рвота, а также несварение желудка. Они часто бывают у пожилых людей при коронарном тромбозе молчаливого типа. Также ученые советуют быть особенно осторожными в отношении таких признаков женщинам.

Ученые назвали продукт, способный замедлить процесс старения.