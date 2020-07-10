Роспотребнадзор: аквапарки на Кубани пока не откроются

Аргументы Недели → Здоровье 13+

10 июля 2020, 14:41 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Аквапарки и водно-развлекательные комплексы на территории Краснодарского края работу не возобновят. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. В ведомстве прокомментировали обращение владельцев сочинских аквапарков к губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву, в котором они просили разрешить работу водных аттракционов – разумеется, с соблюдением всех санитарных требований.

Свою просьбу владельцы аквапарков мотивировали тем, что в преддверии курортного сезона они затратили немалые средства на организацию аттракционов, которые пока так и не начали работу. Следовательно, надежды на покрытие расходов у владельцев аквапарков остается все меньше.

Вместе с тем в краевом Роспотребнадзоре считают, что открывать аквапарки пока рано. Хотя эпидемиологическая обстановка на территории края остается стабильной, гарантировать безопасность посетителей аквапарков все еще не представляется возможным. В ведомстве сообщают, что прием посетителей в водно-развлекательных комплексах будет возможным только при условии снижения показателей распространения коронавируса до 0,5.

– Когда показатель распространения заболеваемости на территории Краснодарского края новой коронавирусной инфекции будет 0,5, откроется все, в том числе и аквапарки, и бассейны, и концертные залы. Сейчас показатель 1,0, – цитируют представителей регионального ведомства РИА «Новости».

Когда это произойдет, остается только предполагать.

Напомним, ранее «Аргументы недели Кубань» сообщали, что в Краснодарском крае распоряжением губернатора Вениамина Кондратьева до 21 июля продлен режим повышенной готовности. В регионе пока останутся некоторые ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции. Так, на Кубани продолжат работу обсерваторы, куда на обязательную 14-дневную изоляцию будут помещать приезжающих из-за границы. Жителям края по-прежнему предписывается носить маски в объектах с массовым пребыванием людей и в общественном транспорте. Также сохранится и социальное дистанцирование.

Под запретом останется индустрия развлечений, а также массовые мероприятия с числом участников больше 100. Не откроются пока бассейны, бани и сауны. Кроме того, до 21 июля продлевается режим самоизоляции для жителей края старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.