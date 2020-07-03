Режим повышенной готовности на Кубани будет действовать до 21 июля

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3 июля 2020, 15:55 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Краснодарском крае распоряжением губернатора Вениамина Кондратьева до 21 июля продлен режим повышенной готовности. В регионе пока не будут сняты некоторые ограничения. Так, на Кубани продолжат работу обсерваторы, куда на обязательную 14-дневную изоляцию будут помещать приезжающих из-за границы. Жителям края по-прежнему предписывается носить маски в объектах с массовым пребыванием людей и в общественном транспорте. Также сохранится и социальное дистанцирование.

Под запретом останется индустрия развлечений, а также массовые мероприятия с числом участников больше 100. Не откроются пока бассейны, бани и сауны. Кроме того, до 21 июля продлевается режим самоизоляции для жителей края старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

Вместе с тем эпидобстановка в крае остается стабильной. Однако, как отмечают в региональном Роспотребнадзоре, предпосылок для полного снятия ограничений пока нет. Каждый день на Кубани фиксируются новые случаи заболевания коронавирусом, потому необходимо меры по сдерживанию инфекции необходимо продолжать, считают в ведомстве.

По данным краевого оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией на 3 июля, на Кубани за последние сутки подтверждено 57 случаев заражения COVID-19. Возраст заболевших от 2 до 90 лет. В числе заболевших – четверо детей. Всего на Кубани больны коронавирусом 6159 человек. 4910 пациентов выписаны с выздоровлением, из них 83 – за последние сутки. 81 человек скончался, в том числе – двое за последние сутки. В Краснодаре умер 52-летний мужчина с подтвержденным коронавирусом, в Сочи скончалась 79-летняя женщина.